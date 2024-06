CARPRO Suzuki partenaire de la « Run of Heroes » pour une Cause Solidaire

CARPRO, concessionnaire de la marque japonaise Suzuki en Tunisie, et en partenariat avec l’Association Tunisienne des Greffés de la Moelle Osseuse (ATGMO), a eu l’honneur de sponsoriser la 3ème édition de la course à pied « Run of Heroes », qui s’est déroulée le 02 Juin 2024 à la Marsa Corniche.

Cette initiative caritative, organisée par l’ATGMO, vise à soutenir les patients atteints de cancers du sang, en fournissant un hébergement et en finançant des besoins essentiels tels que les frais de transport, les examens médicaux et le suivi psychologique, en partenariat avec le Centre National de Greffe de Moelle Osseuse (CNGMO) et la collaboration de Suzuki Tunisie met en avant son engagement continu envers les valeurs de la solidarité, d’entraide et de soutien aux personnes dans le besoin.

Le soutien de CARPRO à cet événement illustre l’engagement de Suzuki Tunisie envers le sport et la santé et s’inscrit dans la stratégie RSE de la marque qui a déjà sponsorisé des évènements sportifs tel que le « Fitness Show » et qui a aussi lancé son propre raid sportif dans le désert tunisien (RAID JIMNY) et son tournoi de Football pour les jeunes « Suzuki Cup ».

L’événement « Run of Heroes » a été un succès retentissant, réunissant des participants de tous horizons pour une journée de sport, de solidarité et d’espoir. Les fonds collectés contribueront à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancers du sang et à leur offrir un soutien indispensable dans leur combat contre la maladie.

CARPRO exprime sa gratitude envers tous les participants, les bénévoles et les partenaires pour avoir rendu cet événement possible, et renouvelle son engagement à soutenir les initiatives caritatives et sportives qui font une différence dans la société.

Pour ceux qui souhaitent contribuer par un don ou pour plus d’informations, veuillez contacter l’association sur le numéro : 29 343 485.