Carthage Cement : hausse du chiffre d’affaires global de 24%, durant le premier semestre 2023

Carthage Cement a réalisé un chiffre d’affaires global de 208,546 millions de dinars (MD), au terme du premier semestre 2023, soit en hausse de +24% par rapport à la même période de 2022, c’est ce qui ressort des indicateurs d’activités de la cimenterie, publiés, vendredi, sur le site de la Bourse de Tunis.

L’amélioration des résultats du Carthage Cement est expliquée par l’accroissement du chiffre d’affaires de l’activité ciment, en raison de la hausse du chiffre d’affaires, à la foi local de +25%, à 158,822 MD, et export de +19%, à 31,284 MD, et ce, au 30 juin 2023.

Ainsi Carthage Cement consolide sa position de leader du secteur cimentier en Tunisie avec une part de marché globale de 25% durant les six premiers mois de 2023.

Idem pour l’activité agrégats, qui a continué à suivre une tendance haussière pour atteindre un chiffre d’affaires de 11,227 MD, à fin juin 2023, ce qui représente un accroissement de 38%.

De même, le chiffre d’affaires de l’activité béton a affiché une progression de 3% pour s’établir à 7,213 MD.

