Ce que dit déjà l’avocat Nizar Ayed de son client Kamel Eltaief

L’avocat Nizar Ayed a publié, jeudi 16 février, sur sa page fb, un véritable panégyrique en l’honneur de son client arrêté Kamel Eltaief, une plaidoirie avant la lettre.

On y lit notamment : « Personne ne s’est demandé pourquoi Kamel Eltaief n’a pas été déféré, ni aujourd’hui, ni sous Moncef Marzouki, ni non plus sous Ben Ali, devant le pôle judiciaire anticorruption. On le poursuit, sans cesse, pour conspiration contre la sûreté de l’Etat.

« Kamel Eltaief n’a pas été arrêté pour la première fois, et ce n’est pas la première fois qu’il quitte la colline de Sidi Bou Saïd pour les casernes du ministère de l’intérieur. Ce que les tunisiens ignorent c’est que Kamel Eltaief avait été condamné sous Ben Ali, à la prison et à la privation de liberté, et connu, comme beaucoup de tunisiens, les affres des geôles à la prison civile de 9 avril à Tunis.

« Non pas pour des délits de corruption, mais parce qu’il avait osé défier personnellement Ben Ali dans des déclarations au quotidien français Le Monde et l’avait qualifié de chef de bandes dans un article publié le 26 octobre 2001 dans ce même journal, reconnu comme l’un des plus grands journaux au monde. Le régime de Ben Ali était alors à son apogée. « Kamel Eltaief avait tenté d’inciter Ben Ali à s’ouvrir à l’opposition et il avait été derrière l’entrée dans le gouvernement des grandes figures de l’opposition à l’époque, Mohamed Charfi, Dali Jazi, Moncer Rouissi.

« Son différend avec Ben Ali ne concernait pas les affaires et le business, mais il était contre la mainmise de la famille de Ben Ali. Les tunisiens savent qu’il s’était opposé à la famille de Ben Ali, alors à son apogée. « Voilà qui est Kamel Eltaief dont Moncef Marzouki avait réussi à ternir l’image auprès des tunisiens, alors qu’il n’était pas l’ennemi des tunisiens et avait sacrifié son argent et sa famille pour la Tunisie.

« Car, ce n’est pas Nizar Ayed qui chercherait à innocenter un corrompu. « A trente ans déjà, sous Bourguiba, il avait combattu Mohamed Sayah et Mansour Skhiri. « J’ai pu rencontrer Kamel Eltaief à Bouchoucha. Son moral est élevé et il a foi en la justice et en son innocence », conclu-t-il.