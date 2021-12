Ce que le gouvernement britannique entend faire pour la gouvernance, la sécurité et l’économie de la Tunisie

Les services de la Direction de l’économie et de l’évaluation du gouvernement britannique vient de publier ses «Fact Sheets» (fiches économiques) relatives à la Tunisie où il est affirmé d’emblée que « le Royaume-Uni s’associe à la Tunisie en fournissant un soutien au développement économique, à la réforme économique et à la bonne gouvernance ».

- Publicité-

Il s’agit d’apporter un soutien à la réforme de l’économie et de l’éducation et à la croissance économique pour accroître la stabilité. A cette fin, le gouvernement britannique soutiendra les initiatives visant à créer des opportunités d’emploi, notamment pour les plus marginalisés. Cela se fera en soutenant la lutte contre les obstacles à la croissance du secteur privé et en catalysant la mise en œuvre de réformes économiques essentielles qui peuvent conduire à une économie inclusive.

En matière d’éducation, le Royaume-Uni aidera à réformer la manière dont l’anglais est enseigné dans les écoles afin de répondre à la demande croissante des employeurs. Le Royaume-Uni soutiendra également les efforts visant à faire face au nombre croissant de jeunes qui abandonnent leurs études, en particulier dans certaines des régions les plus marginalisées de la Tunisie. Cela contribuera à assurer une main-d’œuvre plus qualifiée et employable et à accroître la participation économique des Tunisiens. Le soutien du Royaume-Uni contribuera à garantir que les étudiants quittent l’école ou l’enseignement supérieur avec une éducation et des compétences qui leur permettent d’accéder au marché du travail.

Pour des institutions « efficaces et responsables »

Le Royaume-Uni s’efforcera de veiller à ce que le gouvernement tunisien ait la capacité de communiquer efficacement avec sa population – en particulier sur la réforme économique. En matière de lutte contre la corruption, le Royaume-Uni soutiendra les initiatives qui améliorent l’utilisation des fonds publics en réformant les institutions d’audit public. Une assistance sera également fournie aux petites et moyennes entreprises pour identifier et combattre la corruption qui affecte le développement des affaires et la croissance économique inclusive. Des fonds seront disponibles pour soutenir des initiatives dans les communautés locales afin d’améliorer la situation économique quotidienne, la sécurité et la gouvernance sur le terrain pour les citoyens tunisiens. Ces initiatives visent à s’attaquer aux moteurs socio-économiques et politiques de l’instabilité, y compris dans les régions marginalisées, et à soutenir le développement d’institutions crédibles et compétentes qui favorisent la bonne gouvernance et la transparence et gèrent les tensions sociales.

Un soutien nécessaire

Huit ans après la révolution, souligne la note du gouvernement britannique, la Tunisie continue d’être une exception relativement stable dans une région instable. Cependant, sa transition et sa stabilité sont mises à rude épreuve. L’analyse conjointe des conflits et de la stabilité (JACS) du gouvernement britannique a identifié la fragilité économique comme l’une des plus grandes menaces pour la stabilité de la Tunisie. En outre, la JACS a constaté une frustration parmi les citoyens en raison des attentes non satisfaites du gouvernement, en particulier dans les domaines de l’emploi et de la dignité qui ont été exigés pendant la révolution. Cette frustration est au cœur d’un nouveau mouvement de protestation, qui reflète un désespoir croissant, notamment chez les jeunes et les habitants des régions marginalisées, dit la note. La Tunisie est également confrontée à des défis extérieurs en matière de sécurité, notamment de la part de la Libye voisine. Elle a subi un certain nombre d’attaques terroristes ces dernières années, dont certaines ont eu un impact négatif direct sur le Royaume-Uni, rappelle-t-elle.

Entraide antiterroriste

Le Royaume-Uni indique qu’il a été à l’avant-garde des efforts pour soutenir la Tunisie après les attaques terroristes de 2015, où 31 citoyens britanniques ont été tués. En conséquence, un large élément du soutien britannique a porté sur le soutien de la capacité de sécurité et de la réforme économique afin de faire face aux menaces d’instabilité. En complément, le programme interviendra dans des domaines identifiés comme critiques pour soutenir la démocratie naissante de la Tunisie (gouvernance, développement économique inclusif, lutte contre la corruption et normes d’éducation propices à l’employabilité) pour tenter d’aider la Tunisie à répondre aux attentes de ses citoyens.

En Tunisie, la CSSF ( fonds intergouvernemental qui soutient et met en œuvre des activités visant à prévenir l’instabilité et les conflits qui menacent les intérêts du Royaume-Uni) finance des projets visant à s’attaquer aux facteurs d’instabilité à long terme, contribuant ainsi directement aux objectifs politiques, économiques et de prospérité du gouvernement britannique dans la région. Le programme se concentrera sur la promotion d’une croissance économique équitable, stimulée par le développement du secteur privé et l’aide aux Tunisiens pour qu’ils acquièrent les bonnes compétences pour le marché du travail. Il mettra davantage l’accent sur la lutte contre l’exclusion et les inégalités économiques et politiques, en particulier dans les régions marginalisées. Cela contribuera à s’attaquer aux facteurs d’instabilité, de migration irrégulière et de radicalisation, essentiels pour protéger les touristes britanniques, développer les intérêts commerciaux du Royaume-Uni et soutenir notre vision d’un nouveau partenariat Royaume-Uni-Tunisie.

Résultats escomptés

Le soutien du Royaume-Uni en Tunisie devrait permettre d’obtenir les résultats agrégés suivants :

– Une formation et une assistance technique sont fournies aux acteurs privés et publics pour mieux mettre en œuvre les réformes économiques et moderniser le secteur financier.

– Amélioration de l’employabilité des jeunes Tunisiens, en tenant compte des besoins des plus marginalisés.

– Renforcement de l’engagement, de la transparence et de la participation de l’État et des citoyens.

Ces réalisations devraient contribuer aux résultats suivants :

– Une meilleure capacité des institutions publiques à faire avancer les grandes réformes et un meilleur accès des PME aux financements et aux marchés. Des éducateurs plus compétents et des programmes d’enseignement axés sur les compétences permettant aux jeunes et aux femmes d’acquérir de meilleures compétences pour accéder à des emplois productifs.

– Les Tunisiens, en particulier les plus marginalisés, sont mieux à même de participer aux décisions locales. Le gouvernement est perçu comme agissant dans l’intérêt des citoyens et communiquant de manière plus efficace et inclusive.