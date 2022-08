Ce que Saied et ses opposants réservent à la Tunisie et aux Tunisiens  après le référendum

Décriée, contestée voire remise en cause, l’issue du référendum du 25 juillet 2022 n’en relève pas moins désormais du fait accompli, et partant, il y a lieu de l’appréhender comme tel. Les résultats de cette consultation ayant été quasi totalement actés, même si des recours formés sont encore plaidés en justice, il serait beaucoup plus avisé de s’attacher à décrypter ce qui devrait être mitonné du côté du pouvoir articulé autour du président de la République, Kais Saied, comme de celui de l’opposition.

Le think tank Middle East Institute (MEI) vient de livrer des projections sur ce qu’il faudra attendre de la présidence de la République, et des forces qui lui sont opposées.

Que va faire le président Kais Saied ?

Dans les propos qu’il a tenus au centre-ville de la capitale Tunis immédiatement après la clôture du scrutin, dans le cadre du référendum sur la, nouvelle Constitution, le chef de l’Etat a déjà déclaré que sa prochaine priorité serait de changer le système électoral. Il s’en prend au système électoral établi en 2011 depuis encore plus longtemps qu’il ne critique la constitution de 2014. Il a dit tout le mal qu’il pense du scrutin de liste, qui plaçait jusqu’à présent les députés à la merci des chefs de parti avant que les électeurs n’aient leur mot à dire, et il a exprimé le souhait de retirer leur mandat aux élus pour peu qu’ils manquent à leurs devoirs (un système similaire de « recall » existe dans le système de l’État de Californie). Cette possibilité de révocation existe déjà dans l’article 61 de la nouvelle constitution, mais elle doit encore être clarifiée par une nouvelle loi électorale.

Cette priorité reflète la concentration de Saied sur son projet à long terme de réorganisation de la structure gouvernementale. En revanche, les questions économiques urgentes telles que la crise de la dette, un prêt du Fonds monétaire international (FMI) en cours de négociation, et les problèmes connexes d’inflation, de dépréciation des salaires et d’effondrement des services publics semblent avoir été déléguées à ses ministres ou ne pas être du tout prioritaires. En ce qui concerne les négociations avec le FMI, cependant, la résistance de l’UUGTT pose un problème politique sont sera saisi inévitablement le président de la République.

Saied pourrait également essayer d’étendre et de consolider son contrôle sur le secteur de la sécurité, prévoit le groupe de réflexion MEI. Il s’appuiera pour cela sur les changements qu’il a effectués précédemment au niveau du personnel de haut rang au sein du ministère de l’Intérieur. Par exemple, l’ancien chef des services de renseignement, Lazhar Loungou, aurait été extradé d’Algérie en Tunisie quelques jours seulement avant le vote du 25 juillet. Loungou – longtemps accusé d’être aligné sur Ennahdha – avait été limogé et assigné à résidence et faisait l’objet de plusieurs accusations criminelles après la prise de pouvoir de Saied l’année dernière. Mais Loungou a ensuite réussi à s’enfuir en Algérie, ce qui suggère que des éléments clés du secteur judiciaire et de la sécurité ne sont toujours pas sous le contrôle de Saied et répondent plutôt à d’autres centres de pouvoir.

Que fera l’opposition ?

Les partis politiques contestent déjà les résultats du référendum à la suite de divergences dans les rapports de la Haute Autorité indépendante pour les élections. Ils continueront à contester la légitimité non seulement du référendum mais aussi de la constitution. Il est très peu probable que cela aboutisse à quelque chose de substantiel, étant donné que même les critiques les plus virulents de Saied concèdent que le « oui » l’a effectivement emporté à une écrasante majorité dans les urnes (bien que dans des conditions qu’ils considèrent comme injustes et illégitimes, en particulier au vu du taux de participation relativement faible). Cependant, , anticipe MEI,les partis utiliseront probablement cette remise en question des procédures de référendum pour ternir davantage l’image internationale de Saied – peut-être dans l’espoir que les critiques des Nations unies, des États-Unis ou de l’Union européenne constituent un frein aux pouvoirs de Saied.

Une approche plus intéressante est celle d’Abir Moussi, le chef du Parti Destourien Libre (PDL). Alors que le PDL s’est prononcé contre le référendum constitutionnel, Moussi avait auparavant signalé qu’elle souhaitait une nouvelle constitution qui, comme la nouvelle, est un système présidentiel. Elle a également longtemps fait l’éloge du régime de Zine El Abidine Ben Ali (sous lequel elle a joué un rôle de haut fonctionnaire au sein du parti au pouvoir, le RCD. En raison de ce passé, sa prise de position contre Saied en tant que « dictateur » sonne creux, et il est probable que son opposition vise principalement à se tailler une place dans le paysage politique et à créer une trajectoire vers le pouvoir pour elle-même. Après le référendum, Moussi a appelé à une élection présidentielle anticipée, signe qu’elle veut utiliser la nouvelle constitution à son propre avantage politique jusqu’à ce qu’elle et son parti soient au pouvoir et puissent à nouveau l’adapter à leurs propres besoins.

Que fera la société civile ?

Les partis d’opposition ne sont pas les seuls à engager des poursuites contre les résultats du référendum. L’organisme de surveillance de la transparence et de la lutte contre la corruption IWatch a également déposé une plainte au nom d’un citoyen. D’autres groupes de la société civile se montrent de plus en plus critiques à l’égard du gouvernement du président Saied, l’UGTT et l’Union nationale des journalistes tunisiens se faisant particulièrement entendre. La déclaration du 23 juillet de l’UGTT a utilisé certains de ses termes les plus forts à ce jour, notant qu’elle « tient le Président de la République responsable de cette dérive répressive » après que la police a attaqué des journalistes la veille lors d’une manifestation dans le centre-ville de Tunis.

Alors que la Tunisie entame les négociations pour un nouvel accord de prêt avec le FMI – un accord considéré comme crucial pour maintenir les lignes de crédit du pays ouvertes et lui permettre d’importer de la nourriture en l’absence de souveraineté alimentaire – l’UGTT jouera un rôle clé. Elle tentera au moins de réduire les conditions d’austérité exigées, voire d’opposer son veto à un programme de prêt qu’elle considérera probablement comme trop conciliant en termes de baisse des salaires et de privatisation des entreprises publiques. Une déclaration du FMI de juin sur la Tunisie notait que le FMI « soulignait la nécessité pour les parties prenantes de s’unir » autour d’un programme de réforme économique pour obtenir l’accord, mais une déclaration du FMI de juillet exprimait simplement « l’espoir que les partenaires sociaux et les autres parties prenantes importantes puissent s’unir » – signalant peut-être que le FMI pense que l’UGTT aura moins de pouvoir dans un système présidentiel pour obtenir des concessions. Cependant, même après le référendum, l’UGTT est toujours la plus à même de jouer un rôle d’opposition, conclut MEI.