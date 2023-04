Ce qu’il faut vous faut pour gagner 1 M€

C’est certainement pour le fun. Mais c’est une étude qui englobe 102 pays, a été menée par les analystes de Picodi.com a calculé combien d’années de travail sont nécessaires pour gagner 1 million d’euros dans différents pays tout en gagnant un salaire moyen.

Les données sur le salaire net mensuel moyen proviennent de Numbeo, où des milliers d’utilisateurs dans le monde surveillent les salaires au moyen de questionnaires mensuels. Pour la conversion des devises, les analystes de cette étude ont utilisé les données de taux de change moyen de Google Finance pour mars 2023.

Pour la Tunisie, il faudra un salaire moyen équivalent à 275 euros à économiser pendant 302 ans et 11 mois. Moins au Maroc, où il faudra disposer de l’équivalent de 362 € pendant seulement 230 ans. L’Algérie est classée 96ème après la Tunisie, et il faudra disposer pendant 334 ans d’un salaire moyen équivalent à 275 €.

A la 24ème, on retrouve la France, où il faut un revenu moyen de 2,288 € et 36 ans & 6 mois, pour y arriver. Dans le monde arabe, il faut aller à Oman, classée à la 26ème place, avoir un salaire moyen de 834 Rial (2,024 €) et travailler 41 ans et 3 mois. En Arabie Saoudite, il faudra 44 ans et 9 mois pour y arriver. A la 27ème position sur 102 pays, on retrouve le Kuweit, où il faudra économiser un salaire de 622 Dinars koweitiens pendant 44 ans.