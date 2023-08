Ce sont les boulangeries modernes qui «auraient découvert le pot aux roses», selon leur représentant à Gafsa

Nadhir Majdi, représentant des propriétaires de boulangeries modernes dans la région de Gafsa, a appelé, vendredi 18 août, à travers Radio Shems FM, l’Etat à donner suite à leurs demandes, car ce sont eux qui ont découvert le pot au roses.

Il a été d’avis que la pénurie de pain dans le pays est une question d’État et non pas une question sectorielle, appelant l’Etat à aborder la situation des boulangeries modernes suivant ce que commande la logique et non pas avec indifférence.

Majdi a confirmé que les boulangeries modernes vont reprendre, à partir de lundi 21 août, leurs sits in devant le ministère du commerce et du développement des exportations, signalant que 2500 boulangeries modernes sont actuellement fermées tandis que leurs employés, soit 18 mille, ne travaillent pas.

Selon N. Majdi, la ministre du commerce, au cours de la réunion qu’elle a eue avec les représentants de la filière, aurait promis de trouver des solutions dans les jours à venir.