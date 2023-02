Ce Tunisien qui fait le bonheur de Hyundai

Travailleur acharné depuis qu’il était chez les Mzabi à « Artes », jusqu’à être à 7 heures du matin du dernier jour de travail malgré sa démission acceptée à contrecœur par Moncef Mzabi. Une habitude de lève-tôt, qu’il gardera par la suite, pour être au bureau à 6 heures trente et n’en partir qu’à 18 heures.

Virevoltant entre l’accueil et les ateliers pour aller au-devant des attentes des clients, comme lorsqu’il le faisait chez Ennakl où son passage était plus que remarqué par toute la clientèle du concessionnaire, son dynamisme était débordant et un exemple pour ses pairs.

La concession de Kia en Tunisie, il l’avait montée de toutes pièces, assuré son essor malgré le passage chaotique de 2011 et le vol de 714 voitures par les « révolutionnaires », et l’a dotée d’un nouveau local d’une valeur de 25 MDT, selon les experts, qui sied à la marque sud-coréenne qui doit sa renommée en Tunisie au travail de cet ingénieur en Génie mécanique (Bac+6 de l’ENIT) fils d’un cadre de la CPG qui vénérait le travail, avant sa revente au Bouchammaoui. Il fera de même pour la concession de Suzuki, qui n’était au début qu’une simple carte confisquée, à revendre par l’Etat tunisien après valorisation de Mahjoub.

– Le parcours hors pair d’un concessionnaire sous concurrence

Et c’est tout ce dynamisme hors pair, ce sens hyper-développé du commercial, qui ont par la suite emmené Mehdi Mahjoub à travailler pour les trois familles concessionnaires de la marque sud-coréenne Hyundai en Tunisie (les groupes Driss, Milad & Sellami). Une concession qui réussit désormais au-delà même des espérances de ses propriétaires. Une réussite, qui attire même l’attention de la maison-mère du constructeur à Séoul, qui décide de lui décerner une médaille spéciale. Il devait la recevoir depuis l’année dernière à Séoul, mais la pandémie de Covid l’en empêchera. Qu’à cela ne tienne ! La maison-mère la lui envoie par le biais de l’ambassadeur de Corée du Sud en Tunisie qui la lui remet lors d’une fête spéciale.

Sous la houlette du porte-parole de la chambre syndicale des concessionnaires, la marque qui est la deuxième en Tunisie du même constructeur sud-coréen, était en 2022 leader absolu du marché des voitures particulières, à 100 unités vendues devant son demi-frère et concurrent direct Kia.

Le chemin était long et semé d’embûches pour Mehdi Mahjoub qui était sur tous les fronts. Mais les ventes de Hyundai en Tunisie progressaient à vue d’œil, et les revenus aussi.

Le concessionnaire reste discret sur son chiffre d’affaires, mais il n’est pas difficile de l’imaginer. Avec une moyenne de prix de 35 mille en mix-produits, le chiffre d’affaires serait de 94 MDT en 2019. D’autres sources du secteur nous disent pourtant qu’avant privatisation (Elle était l’une des confisquées chez Alpha Ford), son CA était de 99 MDT en 2018.

– La montée en puissance, financière aussi

Le prix moyen en mix-produits toujours, ayant largement augmenté, le chiffre d’affaires de « Alpha-Hyundai Motor » concessionnaire de Hyundai en Tunisie, serait de 340 MDT pour 2021. Pour la même année 2021, Kia qui vendait théoriquement moins, faisait un chiffre d’affaires de 332,2 MDT. Nos sources assurent pourtant que le CA de AMH était moins que cela, et l’expliquent par le fait que Hyundai vendrait plus de voitures populaires que son concurrent direct.

L’entreprise des « Driss, Milad & Sellami », est bénéficiaire, mais ses dirigeants restent plus que discrets à ce propos. On ne peut alors qu’extrapoler en benchmarking avec son concurrent Kia. Le résultat net bénéficiaire de son concessionnaire « City Cars » était de plus de 32,7 MDT de RN pour des revenus de plus de 332,5 MDT.

Hyundai ayant été cette année-là en haut du podium des ventes, on lui imagine donc un chiffre d’affaires grand, et un bénéfice plus grand aussi. Et le tout est à mettre à l’actif de la belle recrue de AHM qu’a été ce « diable » de Mehdi Mahjoub !