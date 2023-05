Célébration de la journée de la Francophonie à la 37e Foire internationale du livre de Tunis

La Tunisie et le Sommet de la francophonie était le thème d’un panel organisé, le mardi 2 mai, en fin d’après-midi, au palais des expositions du Kram, par le ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, en partenariat avec la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui se déroule du 28 au 7 mai 2023.

Notons que la Tunisie commémore, ce mercredi 3 mai, la Journée Nationale de la Diplomatie, qui coïncide avec le 65èmeanniversaire de la création du ministère des Affaires Etrangères.

Dans le cadre des journées culturelles internationales, le FILT a célébré la journée de la Francophonie à travers trois panels sur la Langue française et le bilinguisme en Tunisie et dans les pays membres de la Francophonie « , en présence de plusieurs invités dont les ambassadeurs de France, du Canada, du Sénégal et de la Guinée Equatoriale.

La Francophonie cet espace d’échange culturel et économique était au cœur du dernier panel, organisé à la salle Bagdad, baptisée avec d’autres salles aux noms de villes du pays invité de cette édition 2023, l’Irak. La Lettonie est l’invitée d’honneur du programme enfants alors que l’institution Qatarie » Katara » est l’invitée d’honneur des institutions.

La Représentante de l’OIF pour l’Afrique du Nord, Haoua Acyl, était absente en raison d’autres engagements, a déclaré le chargé de mission au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Wacef Chiba, qui animait le panel.

Une lecture de l’allocution du ministre des Affaires Etrangères, Nabil Ammar, a été faite par son Secrétaire d’Etat, Mounir Ben Rejiba, dans laquelle il a déclaré que ce panel s’inscrit dans le programme d’action de la Tunisie durant son mandat de présidente du Sommet de la francophonie.

Il » vise à canaliser notre réflexion commune sur la coopération francophone et l’avenir de l’OIF après avoir longuement débattu à l’occasion du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement tenu en novembre dernier à Djerba « , a annoncé le Chef de la Diplomatie. Il a encore évoqué » la solidarité et la diversité francophone qui se sont illustrées avec brio, non seulement au niveau des rencontres officielles, mais également à travers les multiples évènements parallèles « .

Selon Nabil Ammar, » l’effort déployé pour assurer l’organisation du Sommet de Djerba n’est, en fait, que le reflet de notre engagement soutenu en faveur de cet espace de solidarité et de partage dans le même esprit qui a animé il y a plus de 50 ans les pères fondateurs « , -Habib Bourguiba (Tunisie), Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Hamani Diori (Niger) et Norodom Sihanouk (Combodge). Pour la Tunisie, » notre espace commun n’a jamais été altéré ni perdu de son intensité « .

Il a rappelé la déclaration du président de la république, Kais Saied, à la cérémonie d’ouverture du Sommet, disant que » l’appartenance de la Tunisie à l’espace francophone traduit l’engagement en faveur de la diversité linguistique et culturelle comme vecteur d’enrichissement, d’ouverture, de coopération et de solidarité pour le bienêtre de tous les peuples francophones. «

Le bilan de la Francophonie dans plusieurs domaines est » plus qu’honorable en témoigne les multiples activités menées par les opérateurs et les conférences permanentes, selon la diplomatie tunisienne qui souligne l’importance de préserver et persévérer sur la voie de la coopération économique et du partenariat numérique « . » Nous en avons besoin pour renforcer notre résilience face aux nouveaux défis du développement durable et inclusif dans une conjoncture mondiale contraignante et en pleine mutation. « , a-t-on expliqué.

Le diplomate cite à cet égard, le rôle des patronats francophones et la création de l’Alliance économique où l’Utica a joué un rôle pionnier. La troisième rencontre des entrepreneurs francophones aura lieu du 11 au 13 juin prochain au Québec (Canada).

A cet égard, le Vice-président de l’UTICA, Hichem Elloumi, a parlé de l’Alliance des patronales francophones et de la rencontre des entrepreneurs francophones, en abordant, dit-il, » le côté économique de l’angle du secteur privé « .

Pour le représentant de la centrale patronale, » la francophonie économique, un moteur de compétitivité et de croissance, est un thème qui nous a unis au niveau des patronats francophones « . Il prône l’idée que » partager la même langue est un accélérateur de croissance formidable « .

L’alliance des patronats francophones qui a été fondée le 29 mars 2022 à Tunis regroupe plusieurs pays africains, des pays européens et le Québec (Canada). Le comité exécutif de l’Alliance des patronats francophones repartis par régions sur tous les continents. La Tunisie est la vice-présidente pour la zone Afrique du Nord.

Sept groupes de travail ont été créés sur des thèmes comme l’investissement, le financement, le numérique et l’écologie. La Tunisie préside le groupe sur la libre circulation des biens et personnes.

Elloumi a encore dit que le lancement d’un visa francophone était parmi les initiatives retenus aux forum économique de Djerba, qui a été approuvée par la secrétaire générale de l’OIF et le président français.

Les REF (Rencontres des Entrepreneurs francophones) ont constitué l’évènement phare du Sommet. Après une première rencontre à Abidjan, la prochaine édition sera au Québec les 11,12 et 13 juin prochain, avec plus de 500 participants de 28 pays. Plusieurs thèmes y seront développés dont la francophonie en Amériques, les énergies renouvelables et la compétitivité.

Le chargé de mission au cabinet du ministre des Affaires étrangères a présenté le 18e Sommet de la francophonie qui » a coincidé avec le cinquantenaire du lancement du mouvement francophone en 1970 « .

Les documents adoptés au Sommet de Djerba sont; la déclaration de Djerba, la résolution de sortie de crise et de consolidation de l’acceuil dans l’espace francophone, la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie, le cadre stratégique de la francophonie 2023-2030, le règlement relatif à la procédure d’adhésion ou de modification de statut d’un Etat ou Gouvernement auprès de l’OIF.

Il y a eu aussi la réelection de Louise Mushikiwabo, comme Secrétaire Générale de l’OIF pour un nouveau mandat (2023-2026), la désignation de la France comme pays hôte du 19e Sommet de la Francophonie (2024), la désignation de la Suisse en tant que vice-présidente du Sommet et l’accord unanime en faveur de la candidature du Cameroun (Yaoundé) pour abriter, en novembre prochain, la Conférence ministérielle de la francophonie (CMF).

Le Sommet de Djerba a rassemblé 79 Etats et Gouvernements, 11 organisations et Institutions internationales, 27 chefs d’Etats et de Gouvernements,15 Présidents, 9 Premiers ministres et chef de Gouvernement et 4 vice-présidents.

Le village de la Francophonie a acceuilli 194 évènements culturels, de plus de 30 pays, ayant enregistré plus de 100 mille visiteurs. Plus de 550 participants de 19 pays et des représentants d’organisations internationales et régionales ont pris part au Forum économique.

Pour sa part, la présidente du comité d’organisation du FILT, Zahia Jouirou, a souligné que « 8 pays participant à la Foire célèbrent la Journée de la Francophonie et d’autres pays vont aussi célébrer leurs langues et leurs cultures ». Plus de 150 activités au programme culturel avec près de 200 activités pour enfants sont au menu de la Foire qui constitue, selon elle, » un espace d’échange et de diversité culturelle « .

