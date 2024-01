CellCom rebondit. Sortira-t-elle du fichier S ?

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023, de la société CellCom, a enregistré une croissance significative de 29% par rapport à la même période de l’année 2022, pour s’établir à 17, 5 MDT. L’évolution de l’activité au cours du 4ème trimestre 2023 a ainsi diminué l’impact de la baisse de CA de 5% pour s’établir à 53, 9 MDT en 2023.



– GSM fléchit et les recharges vont mieux

Au détail, le chiffre d’affaires GSM du 4ème trimestre 2023 a connu une hausse de 30% par rapport à la même période de l’année 2022 pour s’établir à 16,2 MDT. Sur toute l’année 2023, le chiffre d’affaires GSM s’est établi à 48, 2 MTD contre 51, 6 MDT pour la même période 2022, soit tout de même une baisse de 7%.

En effet, et selon les états financiers du l’entreprise, « la diminution de l’activité GSM sur le marché international, et en particulier sur le marché national, résulte principalement des nouvelles taxes douanières de 29%, auxquels il faut ajouter le manque de composants électroniques au début d’année 2023 ».

Le chiffre d’affaires Recharge du 4ème trimestre 2023 s’est stabilisée à 1, 2 MDT, et qui est le même au 4ème trimestre 2022. Sur toute l’année 2023, le chiffre d’affaires recharge est de 4, 8 MDT contre 4.6 MDT au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 4%.



– L’entreprise baisse ses charges et améliore ses marges

La performance globale de la société en 2023 s’est améliorée au niveau de la marge (+11% par rapport à 2022), avec une réduction des charges d’exploitation de 11% et la baisse des charges financières de 57 %. « Durant l’année 2023, nous avons réussi à avoir une part de marché plus importante auprès de Ooredoo pour la gamme Infinix ; d’autre part, nous avons amélioré notre chiffre d’affaires avec l’opérateur Orange en plus du développement de notre réseau de distribution, ce qui nous a permis de réduire l’écart à -5% entre 2022 et 2023 », explique le communiqué de l’entreprise.

La marge brute est de 1, 80 MDT durant le 4ème trimestre 2023 contre 1, 35 MDT pour la même période 2022, soit une augmentation de la marge de 33 %. Le taux de la marge brute au 4ème trimestre 2023 s’élève à 11, 5% contre 11, 2% soit une augmentation de 3% pour la même période 2022. Le taux de marge brute au 4ème trimestre 2023 s’élève à 10, 3% contre 10% soit une augmentation de 3% pour la même période 2022.



– Sont-ce les effets Bougamra ?

Au 31 décembre 2023, les autres charges d’exploitation s’élèvent à 1.6 MDT contre 1.9 MDT au 31 décembre 2022 soit une baisse de 11%. A la même date aussi, les autres charges d’exploitation s’élevaient à 1, 6 MDT contre 1, 9 MDT pour la même période de 2022, soit une baisse de 11%. La trésorerie nette a atteint 2, 2 MDT au 31/12/2023 contre 0, 3 MDT au 31/12/2022. Le délai moyen de règlement des fournisseurs est passé à 90 jours au 4ème trimestre 2023 contre 60 jours par rapport à la même période de 2022.

Au 31 décembre 2023, pour un effectif moyen de 67 employés, la masse salariale s’élève à 2.7 MD contre 2.8 MD au 31 décembre 2022, soit une baisse de 4% par rapport à la même période en 2022.

Manifestement donc, l’entreprise du groupe Hmila, depuis juin dernier conduite par Hamed Bougamra dont les effets commencent déjà à se ressentir, respire mieux grâce à l’effort commercial et à la compression de ses charges, et devrait mieux se comporter pour les prochains exercices. Et on espère que la nouvelle direction de l’entreprise pourra aussi sortir CellCom de la liste des fichées S. Elle en donne en tout cas les premiers signes !