CellCom vend moins de Smartphones et Tablettes et diminue ses effectifs pour comprimer ses coûts

Le chiffre d’affaires réalisé au 1er trimestre 2023 a connu une baisse de 23% par rapport à la même période en 2022, pour s’établir à 9.6 MD et ce, à la suite d’une diminution du chiffre d’affaires de l’activité smartphone résultant principalement de la baisse des quantités vendues. La demande en smartphone subit un recul sur le marché international depuis quelques mois, et en Tunisie aussi de +45%. Durant le premier trimestre 2023, la contribution du chiffre d’affaires Gsm, Smartphones et Tablettes s’élève à 8.5 MD contre 11.4 MD en 2022, réalisant ainsi une baisse de 25%. La vente des cartes de recharges au cours du premier trimestre 2023 ont connu une légère augmentation passant de 1.08 MD à 1.1 MDT.

La marge brute est de 1 MD durant le 1er trimestre 2023 contre 1.4 MD pour la même période, soit une diminution de 28 %. Le taux de la marge brute au 1er trimestre 2023 s’élève à 11%.

Au 31 mars 2023, les charges financières s’élèvent à 0.34 MD contre 0.5 MD au 1er trimestre 2022. Cette baisse résulte de l’impact favorable du cours de change USD/TND durant le premier trimestre 2023. La trésorerie nette a atteint 2 MD au 31/03/2023 contre 0.8 MD au 31/03/2022.

L’effectif moyen au 31/03/2023 s’élève à (70), contre (77), marquant ainsi une baisse de 10% comparée à la même période pour le premier trimestre 2022. Et de fait, au 31 mars 2023, la masse salariale s’élève à 0.57 MD contre 0.6 MD en baisse de 5% par rapport à la même période en 2022. Du coup, la trésorerie nette de l’entreprise s’améliore et atteint 2 MD au 31/03/2023 contre 0.8 MD au 31/03/2022.