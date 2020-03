Cemac : Hausse de 2,4 % des prix de produits de base exportés

La Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) a annoncé qu’entre octobre et décembre 2019, l’indice global des prix des produits de base exportés par les six pays de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Guinée équatoriale et RCA) affiche une augmentation de 2,4%, rapporte Ecofin.

Cette hausse survient après une baisse de 6,7% au trimestre précédent. A en croire la Beac, cette augmentation de l’indice global des prix est à mettre à l’actif de la hausse généralisée des cours des produits énergétiques (+1,8%) et non énergétiques (+4,7%). A titre d’illustration, le prix du baril de pétrole brut est passé de 59,7 dollars au troisième trimestre 2019, à 60,3 dollars au 4e trimestre.

Pour rappel, l’Indice composite des cours des produits de base (ICCPB) est un indice fondé sur les cours de 28 produits de base exportés par la Cemac, lesquels représentent 90% de la valeur des exportations de cet espace communautaire.