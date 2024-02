Centrafrique : 10 000 enfants enrôlés

Environ 10 000 enfants combattent toujours aux côtés de groupes armés en République centrafricaine, plus d’une décennie après le début de la guerre civile, a annoncé le gouvernement lundi.

La ministre de la famille et du genre, a déclaré dans un communiqué que les enfants sont toujours recrutés comme combattants, espions, messagers, cuisiniers et même utilisés comme esclaves sexuels. Alors que 15 000 enfants se sont échappés des forces rebelles, a-t-elle déclaré, beaucoup sont traumatisés et ont du mal à retrouver une vie normale.

La nation riche en minéraux mais appauvrie est en proie aux conflits depuis 2013, lorsque les rebelles majoritairement musulmans de la Seleka ont pris le pouvoir et ont contraint l’ancien président François Bozizé à quitter ses fonctions. Des milices majoritairement chrétiennes ont riposté, en ciblant également les civils.

Les Nations unies, qui ont une mission de maintien de la paix dans le pays, estiment que les combats ont tué des milliers de personnes et déplacé plus d’un million de personnes, soit un cinquième de la population. En 2019, un accord de paix a été conclu entre le gouvernement et 14 groupes armés, mais les combats se poursuivent.

Les Nations unies tentent d’empêcher les enfants de rejoindre les groupes armés et de faciliter la réintégration dans la société de ceux qui sont libérés. Elle a mis en place des programmes de formation pour qu’ils deviennent mécaniciens, maçons, menuisiers ou qu’ils exercent d’autres professions.

Certains anciens enfants soldats ont déclaré à l’Associated Press que leurs expériences traumatisantes les avaient poussés à devenir des ambassadeurs de la paix.

