Centrafrique: Mise en œuvre de l’accord entre le gouvernement, l’UPC et les 3R

Le gouvernement centrafricain a annoncé la signature avec deux des groupes rebelles très actifs dans le pays, d’un cessez le feu. Selon RFI, cet accord a été signé au terme de négociations qui se sont déroulées au Tchad, du 12 au 19 avril, et ont concerné, dans un premier temps, les 3R du général Bobo, rejoint par Ali Darassa de l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC), dans un second temps. Leur mise en application effective vient de débuter.

Le chef des 3R, le général Abdelkader, alias Bobo, a ordonné à ses combattants – six jours après la signature de cet accord – une cessation immédiate des hostilités, dans un communiqué rendu public, vendredi 25 avril.

Il avait été précédé, la veille, par Bangui qui a dégainé le premier : « Le gouvernement s’est réuni jeudi avec le chef d’état-major des FACA, le DG de police et nos alliés [sans préciser lesquels] pour passer à nos hommes un message de cessation des hostilités avec les 3R et l’UPC. Nous attendons le même message de la part de ce dernier dans les heures qui suivent », a assuré un haut responsable centrafricain hier, une information confirmée à RFI par le leader de l’UPC lui-même, Ali Darass.

Si ce cessez-le-feu est respecté, les deux groupes armés devront bientôt cantonner leurs hommes, avant l’intégration de ceux qui en ont « les capacités ». Les autres devront regagner la vie civile à l’issue du DDR [Désarmement, Démobilisation et Réintégration], nous a précisé le chef des 3 R, le général Bobo.

- Publicité-