Cepex : appel à participation au World Private Label

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) invite les entreprises tunisiennes désirant prendre part au Salon International « PLMA : World Private Label », à soumettre leurs formulaires de participation via la plateforme E-CEPEX, accessible via ce lien : , et ce, au plus tard, le 20 février 2024.Le Salon « PLMA : World Private Label », qui se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas), du 28 au 29 mai 2024, Depuis plus de 35 ans, est, selon le CEPEX, le salon de référence sur le marché européen « des marques distributeurs » (MDD). Ce salon a attiré plus de 16 430 visiteurs de 126 pays pour 2 678 exposants lors de l’édition 2023.

- Publicité-