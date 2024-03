La Tunisie à la Foire internationale de Tripoli

La Tunisie prendra part à la 50ème édition de la Foire Internationale de Tripoli, qui se déroulera du 15 au 21 mai 2024 en Libye, a fait savoir, mercredi, le Centre de Promotion des Exportations (TUNISIA EXPORT-CEPEX), qui organisera la participation tunisienne, en collaboration avec son bureau à Tripoli.

Cette foire, l’une des plus anciennes manifestations commerciales en Afrique, offre l’opportunité de rencontrer des exposants internationaux principalement venus d’Égypte, d’Algérie, de France et de Turquie et représentant plusieurs secteurs tels que l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière et extractive (IME), le bâtiment et les travaux publics (BTP), l’ameublement, le pharmaceutique, l’artisanat, les services, et bien d’autres.