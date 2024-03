La Tunisie à l’exposition universelle Osaka, Kansai 2025

La Tunisie participera à l’exposition universelle Osaka, Kansai 2025 qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025, sur le thème » Concevoir la Société du Futur, Imaginer Notre Vie de Demain », à laquelle sont attendus près de 28 millions visiteurs.

« Partenariat en innovation, sciences et technologies pour sauver des vies » tel est le tème choisi par pour prendre part à cet événement de grande envergure, qui devrait réunir près de 160 pays. Cette exposition, qui se déroulera sur l’île artificielle de Yumeshima, laquelle est située sur le front de mer de la ville japonaise d’Osaka, a indiqué lundi, le Président Directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX) et le commissaire général de la participation tunisienne à l’exposition universelle Osaka 2025, Mourad Ben Hassine, lors d’une journée d’information tenue sur cette exposition au siège du CEPEX, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-japonaise (CCITJ).

Le pavillon tunisien tunisien couvrira sur une superficie de 300 m2 et sera animé selon trois principaux axes en relation avec le thème retenu à savoir « la gestion et l’optimisation des ressources en eaux », « les produits locaux sains et l’héritage culturel » et « les progrès de la Tunisie dans les domaines des sciences et de la médecine », a-t-il ajouté.

L’objectif de cette participation, a-t-il dit, est de promouvoir l’image de la Tunisie, à travers la mise en avant de la richesse de son patrimoine culturel et historique de manière à offrir aux visiteurs du pavillon national une immersion dans la culture et l’histoire tunisienne en partant de l’ère carthaginoise jusqu’à la période contemporaine.

Il s’agira également, de mettre en valeur la principale richesse du pays en l’occurrence sa jeunesse résiliente et capable de relever les défis, de développer des solutions créatives et innovantes dans différents domaines et de faire en sorte que la Tunisie puisse se positionner en tant que partenaire stratégique du Japon, alliant haut niveau de compétence humaine et ouverture sur le monde.

D’après Ben Hassine, la participation tunisienne ambitionne, à travers cette exposition, de développer des partenariats gagnant-gagnant, de valoriser l’offre tunisienne en matière de biens et services, de créer de nouvelles opportunités commerciales et d’échanges et drainer des investissements dans le domaine de l’innovation, la science et la technologie.

Il est question également de promouvoir le tourisme local et de positionner la Tunisie en tant que plateforme idéale pour faciliter le transfert de connaissances et de technologies vers d’autres nations africaines, grâce à son emplacement géographique stratégique.

Des solutions pour relever les défis actuels

S’exprimant, à cette occasion, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kathoum Ben Rejeb a souligné que cette participation, organisée par un comité de pilotage national présidé par le PDG de la CEPEX, s’inscrit dans le cadre de la volonté de mettre en valeur l’adhésion de la Tunisie aux Objectifs de Développement Durable (ODD), à travers le thème choisi outre le renforcement davantage du partenariat économique avec le Japon.

Elle a, par ailleurs, revenu sur la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) qui s’est tenue les 27 et 28 août 2022 en Tunisie, soulignant que cette conférence qui été un « franc succès » a permis de mettre en place un plan de travail visant à développer les pays africains.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga a déclaré que les expositions universelles qui ont lieu tous les cinq ans, pour une période de six mois, offrent aux pays participants de construire des pavillons uniques, afin de promouvoir différents secteurs économiques et de mettre en avant leurs efforts visant à trouver des solutions pour relever les défis actuels.

Par ailleurs, il a félicité la Tunisie pour avoir réussi l’organisation de la TICAD 8, rappelant à cet égard que l’accord portant sur la création d’une station de traitement des eaux usées à Gabès, signé le 26 février dernier entre la Tunisie et le Japon, est l’un des projets phares résultant de cette conférence dont la prochaine édition se tiendra à Yokohama en 2025.