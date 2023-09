Le Cepex fera du « Porte à Porte » à Casablanca du 21 au 24 novembre

Une mission d’affaires « Door2Door » dédiée au secteur agroalimentaire sera organisée, du 21 au 24 novembre 2023, à Casablanca, au Maroc.

Initiée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) via son bureau à Casablanca, cette mission sera menée en partenariat avec l’Association Marocaine de la Communauté Achats (AMCA) et l’agence » AICOM Event « , organisateur du salon professionnel Agro-alimentaire SIAB.

Les principales filières concernées par ces rencontres professionnelles sont les conserves de poissons, l’huile d’olive, les pâtes alimentaires, la harissa, le concentré de tomate, halwa Chamia, le chocolat et le biscuit, a précisé le CEPEX. Les sociétés tunisiennes sélectionnées bénéficieront des rencontres individuelles préétablies avec des acheteurs marocains ciblés et selon leurs domaines d’activité.

Au programme figure également, une visite d’un salon professionnel de l’Agroalimentaire qui sera une occasion pour les entreprises tunisiennes pour poursuivre leur réseautage en rencontrant les acteurs clés de l’industrie agroalimentaire au Maroc

