La campagne céréalière est lancée au milieu d’une crise alimentaire inédite

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a donné, mercredi, le coup d’envoi de la campagne des grandes cultures à Ramlia du gouvernorat de Siliana, accompagnée du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza.

D’emblée, elle a pris soin d’appeler les uns et les autres à être vigilants afin d’assurer le succès de cette récolte, dans le dessein surtout d’en préserver la qualité.

Depuis le début de la campagne en cours, le gouvernement a mis en place toute la logistique nécessaire, notamment les semences sélectionnées et les engrais, a-t-elle souligné. Il a également revu à la hausse les prix d’achat des céréales.

La production de cette campagne est estimée à 18 millions de quintaux contre 16 millions de quintaux lors de la campagne précédente.

Bouden s’est attardée sur tous les préparatifs de cette campagne, notamment la création d’un programme complémentaire destiné à prévenir les incendies.

Eviter les collectes sauvages

Toutes les mesures ont été prises pour réduire le taux de perte lors des différentes étapes de la campagne (transport, collecte et réception) a-t-elle assuré, rappelant que les producteurs de céréales ont été invités à acheminer leurs produits vers les centres de collecte, tout en renforçant les contrôles pour éviter les collectes sauvages,

La présente récolte se répartit entre 11,35 millions de quintaux de blé dur (contre 10,7 millions de quintaux la saison dernière), 1,17 million de quintaux de blé tendre (autant que l’année dernière), 5,2 millions de quintaux d’orge (contre 4,3 millions de quintaux) et 230.000 quintaux de triticale.

Les gouvernorats du Nord contribuent à 91% de la production nationale, tandis que les zones irriguées, estimées à 66.000 hectares, y contribuent à hauteur de 13%, avec 2,3 millions de quintaux.

La récolte de céréales pour la saison 2021-2022 enregistre une progression de 9% par rapport à la précédente. Selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, elle a commencé dans la plupart des gouvernorats et se poursuivra jusqu’à la mi-août avec l’utilisation d’environ 2 500 moissonneuses. 23 laboratoires de classement des grains et 170 centres de collecte, dont 27 dans le gouvernorat de Siliana, ont été approuvés. »

« 13 000 hectares dédiés à la production de semences certifiées ont été approuvés sur 18 000 hectares, sachant que cette opération est toujours en cours dans certaines régions. »

Atteindre l’autosuffisance en blé dur

Il est essentiel de savoir à cet égard que le gouvernement tunisien cherche, dans le cadre de son programme de réforme, à atteindre l’autosuffisance en blé dur en augmentant la rentabilité des cultures nationales et en réduisant les importations.

Le programme du gouvernement vise également à améliorer les capacités de stockage ainsi qu’à moderniser les structures et les silos pour la collecte et la conservation des semences.

Les mesures prévues par le gouvernement sont une réponse aux défis causés par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’un des principaux pays producteurs de céréales dans le monde et fournisseurs de la Tunisie.

La question de la sécurité alimentaire en Tunisie dépend principalement de l’approvisionnement en céréales, en raison d’un régime alimentaire basé sur les produits céréaliers et leurs dérivés.

Le pays est dépendant d’une culture céréalière pluviale à environ 94 %. Or, avec les aléas climatiques, celles-ci offrent une production non seulement fluctuante, mais toujours bien en dessous de la demande.

La Tunisie fait partie des pays touchés par les retombées de la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie. Cette nouvelle situation a perturbé les exportations de céréales à un moment où les stocks mondiaux étaient déjà limités, augmentant ainsi le risque d’une crise alimentaire de grande ampleur.