Ces oléiculteurs dont les prouesses font tache d’huile

La Tunisie fait mieux que bonne figure sur le marché mondial de l’huile d’olive. Ses oléiculteurs y récoltent régulièrement des lauriers d’autant plus mérités qu’ils s’adossent à une nouvelle culture faite d’innovation, de quête permanente de la qualité et de conquête assidue de débouchés.

Deux entreprises viennent de s’illustrer dans cette recherche de la performance, relayant en cela bien d’autres qui ont donné à ce breuvage national ses titres de noblesse universels.

La société Olyfo lance déjà ses produits sur Amazon. Fondée par deux associés, Olyfo Olive Oil Company se développe rapidement sur le marché mondial et prévoit de s’implanter au Brésil. Olyfo est le fruit de l’imagination d’Ahmed Hamza et de Yahya Chemli, deux amis d’enfance, et a été créée en 2020. Trois ans ont suffi à l’entreprise pour atteindre plusieurs marchés étrangers.

Ahmed et Yahya ont une tradition familiale dans la production d’huile d’olive, surtout Yahya, ingénieur agronome spécialisé dans la production d’olives. Ahmed possède une grande expérience en marketing, ayant travaillé pour plusieurs entreprises internationales. Ahmed Hamza a parlé de son entreprise à ANBA .

Selon l’homme d’affaires, Olyfo dessert des pays comme la Russie, le Rwanda, le Vietnam et les États-Unis, ainsi que cinq pays européens, mais elle cherche à pénétrer de nouveaux marchés et à se développer sur d’autres, notamment aux États-Unis, où les produits de l’entreprise seront lancés sur la plateforme de commerce électronique Amazon en avril. L’exportation vers le Brésil est l’un des objectifs de la société tunisienne.

Ahmed explique que l’entreprise recherche des marchés sur l’ensemble du continent latino-américain, en particulier au Brésil, raison pour laquelle elle est devenue membre de la Chambre de commerce arabo-brésilienne (ABCC). Olyfo prévoit de s’en servir pour mieux connaître le marché brésilien et obtenir des études permettant d’identifier les besoins locaux et les caractéristiques des consommateurs. L’homme d’affaires considère le Brésil comme un marché important et prometteur pour l’huile d’olive tunisienne.

Olyfo possède des exploitations agricoles qui récoltent différents types d’olives. Le principal est l’olivier tunisien traditionnel. Différentes espèces d’origine espagnole et grecque, réparties dans plusieurs régions de Tunisie. Du nord au sud du pays, chaque région se caractérise par un degré spécifique de saveur et d’arôme d’olive, ce qui permet à l’entreprise de répondre aux besoins de tous les clients.

Les oliviers de l’entreprise couvrent une superficie de 450 hectares, mais Olyfo acquiert également des cultures supplémentaires auprès d’agriculteurs locaux pour répondre à la demande croissante d’huile d’olive. La capacité de traitement est de 30 tonnes d’olives par jour, avec 1 000 à 2 000 tonnes de produits conditionnés par an. Il existe un potentiel d’expansion à court terme.

Partenariat avec des étrangers

Selon Ahmed, l’entreprise accordait auparavant une plus grande attention aux zones de culture. Mais aujourd’hui, elle se concentre principalement sur la production et l’exportation d’huile d’olive, une fois que des partenaires étrangers seront entrés avec succès dans la structure de l’actionnariat en 2023, dans le but d’identifier le travail et d’augmenter la capacité de production.

La Tunisie produit entre 200 000 et 300 000 tonnes d’huile d’olive par an, a déclaré l’homme d’affaires. Le pays exporte plus de 80% de sa production, notamment vers l’Espagne et l’Italie, qui mélangent les huiles fabriquées par les Tunisiens avec leurs propres huiles et les réexportent en tant que produits locaux.

Zeet, bio et de haute qualité

Chez l’autre entreprise Zeet, la qualité est une affaire de famille. Elle produit ses propres huiles d’olive en Tunisie, en Espagne et en Italie en s’appuyant sur les connaissances acquises au fil de quatre générations.

Au cœur de la Tunisie, les oliviers prospèrent depuis des siècles. Là, des milliers d’arbres ont défié la pénurie d’eau et d’autres problèmes climatiques et ont permis à la famille Hamdi de produire des huiles d’olive extra vierges depuis quatre générations.

Aujourd’hui, sous la marque Zeet, la famille Hamdi expédie des huiles d’olive vierges extra de grande qualité en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Leurs huiles d’olive extra vierges ont remporté les prix les plus convoités de l’industrie lors du concours mondial de l’huile d’olive du NYIOOC.

« En Tunisie, Zeet signifie huile d’olive, et c’est le nom que nous avons choisi lorsque nous avons créé notre entreprise au Royaume-Uni dans 2016 », a déclaré Daly Hamdi, propriétaire de EVOO Zeet, à Olive Oil Times.

« J’étais au Royaume-Uni au cours de ces années, travaillant dans le secteur bancaire, car nous avons réalisé qu’il n’y avait pas d’huile d’olive de qualité tunisienne dans le pays », a-t-il ajouté. Selon Hamdi, Zeet a introduit certaines des premières huiles d’olive tunisiennes.

« Même à New York, au NYIOOC, Zeet a été parmi les tout premiers producteurs tunisiens à obtenir un prix dans 2017 », a-t-il rappelé.

La majorité de l’huile d’olive de Hamdi est produite en Tunisie par sa famille élargie. « Si nous regardons la production globale de ma famille, nous atteignons probablement les 50 tonnes d’huile d’olive en moyenne. Cependant, la marque Zeet, qui est entièrement axée sur la production biologique et de haute qualité, représente environ 25 tonnes », a déclaré Hamdi.