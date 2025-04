Les nouvelles taxes américaines impacteraient la Tunisie

La Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (CESAO) a mis en garde, dans une note d’information, publiée récemment, contre les répercussions des nouvelles taxes douanières, imposées par les États-Unis, sur les exportations d’un nombre de pays arabes, y compris celles de la Tunisie, vers le marché américain, dont la valeur est estimée à 22 milliards de dollars.

La CESAO estime, dans ce cadre, que ces pays arabes à revenu moyen, tels que la Tunisie, l’Égypte, le Maroc et la Jordanie, se retrouveront dans l’obligation de payer des charges financières supplémentaires, en raison de la hausse des recettes des obligations souveraines, reflétant l’instabilité financière mondiale causée par les politiques tarifaires américaines.

La Commission croit, aussi, que ces pays seraient invités, en outre, à payer des intérêts supplémentaires estimés à 114 millions de dollars, en 2025, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur leurs dépenses sociales et les budgets réservés au développement.

La note de la CESAO s’attend, également, à la décélération de la demande mondiale, notamment exprimée par des partenaires commerciaux, comme la Chine et l’Union Européenne, rappelant que 72 % des exportations tunisiennes et 68 % des exportations marocaines sont orientées vers l’UE, d’où le risque d’une déstabilisation économique dans la région.

La Commission recommande ainsi, de renforcer l’intégration économique régionale, à travers la mise en œuvre, en urgence, de la zone arabe de libre-échange, le lancement de l’union douanière du Golfe et de l’accord d’Agadir, ce qui sera en mesure d’impulser le commerce intra-arabe.

La CESAO propose, également, de lancer de nouvelles négociations avec les États-Unis, afin de conclure des conditions commerciales plus favorables.

Elle a souligné, en outre, l’importance de repositionner les pays arabes dans les chaînes de valeurs mondiales en investissant dans l’infrastructure logistique, en améliorant les cadres réglementaires et en renforçant la flexibilité du marché du travail. Ces mesures permettront d’attirer de nouveaux flux d’investissement et de dynamiser le commerce, ainsi que de renforcer la résilience des économies régionales.

« La région arabe se trouve à un carrefour économique crucial. Malgré les défis immédiats posés par ces taxes, ces dernières offrent une opportunité sans précédent de construire des économies plus résilientes, diversifiées et intégrées à travers le monde arabe », a affirmé la secrétaire exécutive de la CESAO, Rola Dashti.

