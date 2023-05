Cessation de fonctions de plusieurs diplomates, mouvement annuel ordinaire selon le ministère des a.e

Suite à la cessation de fonctions de plusieurs diplomates, parue ce mardi 30 mai 2023, une source du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a confié, mardi 30 mai, à Radio Mosaïque FM qu’il s’agit d’un mouvement annuel qui concerne les chefs de missions diplomatiques et consulaires pour l’année 2022 et ce après la fin de leurs missions à l’étranger.



Selon la même source, les personnes concernées ont déjà pris leurs nouvelles fonctions.



Il convient de rappeler que des décrets datant du 25 mai 2023 et portant cessation de fonction de quinze hauts diplomates, entre ambassadeurs, consuls généraux et consuls, sont apparus, dans le journal officiel de la République tunisienne (JORT) de ce même mardi.

- Publicité-