Chakchouk explique les raisons du limogeage de Hamdi !

Le ministre des Transports et de la logistique, Moez Chakchouk, a démenti avoir subi une pression de la part de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) concernant le limogeage de Olfa Hamdi.

Dans une déclaration faite, ce lundi 22 février 2021 à Shems fm, Chakchouk a précisé qu’il n’y a pas eu d’intervention et que le département prend ses décisions avec impartialité et sans pression.

Et d’affirmer que la décision de limoger la directrice générale de Tunisair vient en raison de sa violation du devoir de réserve et de plusieurs autres lois. Et de réaffirmer qu’il n’est pas acceptable de publier des documents officiels sur Facebook.

On rappelle que , le ministère du transport et de la logistique a annoncé que la directrice générale de la Tunisair Olfa Hamdi, a été démise de ses fonctions.