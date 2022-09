Challenger de Toulouse : Jaziri en quarts de finale du double messieurs

Le tennisman tunisien Malek Jaziri (422e) et son partenaire français Maxime Janvier (343e) se sont qualifiés pour les quarts de finale du Challenger de Toulouse en France (double messieurs) après avoir battu par forfait la paire composée de l’Indien Arjun Kadhe (526e) et le Brésilien Fernando Romboli (111e).

Après avoir remporté le premier set 6-3, la paire Jaziri-Janvier a profité de l’abandon de son adversaire au second set (1-0) pour accéder au tour suivant où elle affrontera, vendredi, les Français Grégoire Jacq (332e ATP) et Arthur Reymond (545e).

Rappelons que Jaziri n’a pas réussi à accéder au tableau final du simple.

