Chambre des cafés: Une journée historique après la levée des barrières

Le vice-président de la Chambre nationale des propriétaires des cafés, Sadri Ben Azzouz, a salué la décision de la levée des barrières de sécurité devant le ministre de l’Intérieur.

Azzouz a estimé sur les ondes d’une radio privée, que cette décision prise par le Président de la République est courageuse.

« Cette journée est historique pour tous les commerçants de la rue Habib Bourguiba et les habitants du centre de la capitale (…) On espère le retour de l’activité commerciale et touristique reprenne après la levée des barrières de sécurité (…) a-t-il dit.

On rappelle que le chef d’Etat, Kaïs Saïed a effectué, mardi 19 mars 204, une visite inopinée au ministère de l’Intérieur et à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, selon un communiqué publié par la présidence de la République.

Saied a donné la levée des barrières de sécurité devant le siège du ministère et l’ouverture de l’avenue Habib Bourguiba à la circulation et au passage des voitures.