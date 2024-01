Chamlali : « Avec une communication directe et l’octroi de plus de garanties, nous cherchons à résoudre les problèmes des investisseurs »

Le directeur général des études et de la législation fiscale au ministère des Finances, Yahya Chemlali, a souligné, dans une déclaration à Mosaïque Fm, ce lundi 22 janvier 2024, que les axes des demandes des investisseurs étrangers au ministère des Finances ont porté principalement sur l’amélioration de l’harmonie entre les administrations tunisiennes pour les aider à réussir professionnellement et unifier les procédures notamment.

Le responsable a, dans ce contexte, indiqué que le ministère a principalement rapproché les demandeurs d’impôts avec l’administration de recouvrement et lui a donné plus de garanties et rétabli la confiance entre les deux parties pour impliquer le demandeur d’impôts sur la déclaration automatique et sensibiliser les autorités fiscales. au lieu de recourir à des sanctions.

Il a, en outre, ajouté que le ministère pousse vers plusieurs réformes d’un système complet, en tenant compte des propositions soumises après les problèmes rencontrés par les acteurs économiques, soulignant que si le problème est lié à des procédures qui nécessitent des mémorandums d’accord, des réunions bilatérales sont organisées pour les résoudre, mais s’il s’agit d’une proposition d’amendement législatif, elle est incluse dans les dossiers justifiés renvoyés au gouvernement, selon sa déclaration en marge d’une réunion annuelle entre les chefs des chambres économiques conjointes en Tunisie et le ministère des Finances pour interpréter et clarifier les dispositions de la loi de finances. 2024.