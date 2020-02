CHAN-2020 – Deux arbitres et un assistant tunisiens retenus

Les deux arbitres internationaux tunisiens Sadok Selmi et Haythem Guirat, ainsi que l’arbitre-assistant Béchir Hassani ont été retenus pour le dernier stage précédant le Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2020), prévu du 9 au 16 au Cameroun, annonce la fédération tunisienne de football.

Les Tunisiens figurent dans une liste de 22 arbitres et 20 arbitres-assistants retenus pour diriger les rencontres de ce tournoi qui aura lieu du 4 au 25 avril au Cameroun. La Confédération africaine de football a également fait appel à Boubaker Hannachi, expert international auprès de la FIFA et de CAF en matière de préparation physique.

Les hommes au sifflet avaient participé du 4 au 8 février au Caire, à un cours préparatoire consacré essentiellement à la technologie de l’arbitrage vidéo (VAR), qui sera appliquée à partir des quarts de finale de la compétition. Ce sera la première fois dans l’histoire du tournoi que la VAR sera utilisée après des tests de simulation réussis lors de l’édition précédente en 2018 au Maroc.