Changement des conditions de conduite des cyclomoteurs, dès le 1er janvier 2022

A partir du 1er janvier 2022, les changements introduits en matière de conditions de conduite des cyclomoteurs seront en vigueur, a rappelé jeudi, l’Agence technique des transports terrestres (ATTT).

Ainsi, « conformément à l’article 53 du décret gouvernemental n° 2021-510 du 18 juin 2021, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement, nul ne peut conduire un cyclomoteur après les échéances fixées par le calendrier suivant s’il n’est titulaire du permis de conduire de la catégorie ” A1 ” ou d’une catégorie équivalente »:

Echéance Age du conducteur

31 décembre 2021 Plus de 40 ans

31 décembre 2022 De 26 à 40 ans inclus

31 décembre 2023 De 16 à 25 ans inclus

L’ATTT a appelé, dans son communiqué, les propriétaires des cyclomoteurs, notamment ceux âgés de plus de 40 ans et qui ne sont pas titulaires du permis de conduire de la catégorie ” B” ou ” A1 ”, à contacter ses directions régionales pour passer l’examen et obtenir un permis de conduire de la catégorie ” A1 ” conformément aux procédures en vigueur.

Elle a également, précisé que l’examen se limite aux épreuves théoriques.