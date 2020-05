Chasse à l’homme en Sicile suite à un « débarquement fantôme » de migrants venant de Tunisie !

La police et les autorités siciliennes ratissaient, mercredi, les côtes de l’île après avoir appris qu’un autre « débarquement fantôme » de migrants avait eu lieu sur la côte sud-ouest, dans la réserve naturelle de Torre Salsa. 29 personnes ont été retrouvées à ce jour mais la police soupçonne que le bateau en contenait « environ 50 ».

- Publicité-

Selon les journaux italiens La Repubblica et La Sicilia, un autre « débarquement fantôme » est arrivé dans la nuit du mardi 5 mai, ou aux premières heures de mercredi matin. Les autorités pensent que le bateau venait probablement de Tunisie, a rapporté La Repubblica. Le nombre d’arrivées en provenance de Tunisie aurait augmenté ces dernières semaines.

« La police passe au peigne fin les plages, les routes de campagne et les terrains montagneux entre Siculiana et Montallegro » a écrit La Repubblica afin de s’assurer que tous ceux qui étaient à bord respectent la règle de quarantaine de 14 jours et se fassent tester. Jusqu’à présent, la police a déclaré avoir trouvé 29 personnes dans les environs.

Le journal La Sicilia a rapporté que l’équipe volante d’Agrigente avait été déployée pour se joindre à la recherche.

Au même moment, sur l’île de Lampedusa, qui fait également partie administrativement d’Agrigente, 156 migrants ont été secourus par les garde-côtes et policiers italiens à environ cinq miles du rivage. Ils ont été ramenés à terre à Favaloro et ont rejoint les quelque 200 autres qui sont arrivés le week-end dernier.

Selon La Repubblica, quelque 700 migrants sont arrivés pendant la période de confinement, dont plus de la moitié dans les premiers jours de mai. La mer calme et le beau temps font que les autorités s’attendent à de nouvelles arrivées sous peu.