Chebbi: Série de rencontres pour une sortie de crise

Le secrétaire général d’Al Joumhouri, Issam Chebbi a affirmé, jeudi, que sa rencontre la veille avec le SG de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et de nombre de représentants de partis politiques et personnalités nationales, s’inscrit dans le cadre d’une série de concertations programmées pour sortir le pays de la crise.

Dans une déclaration à la TAP, Chebbi a ajouté que ces rencontres interviennent suite aux concertations tenues au cours de la dernière période entre Al Joumhouri, le Courant démocrate, Ettakatol, Echaab et des personnalités nationales. Ces concertations se sont focalisées sur la situation dans le pays, la crise institutionnelle entre les trois pouvoirs en particulier.

Une rencontre aura lieu ce jeudi avec des responsables de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), a indiqué Chebbi ajoutant qu’une séance est également prévue avec le Conseil de l’ordre des avocats.

Ces rencontres ont pour objectif d’écouter les différentes propositions capables de pousser vers une sortie de crise.

Sur la même question, le SG de l’UGTT Noureddine Tabboubi avait reçu mercredi une délégation de partis politiques et de personnalités nationales.

Les SG d’Echaab Zouheir Maghzaoui, du Courant démocrate GHazi Chaouachi d’Al Joumhouri Issam Chebbi et et d’Ettakatol Khalil Zaouia y étaient présents. En plus de Ayachi Hammami, ancien ministre dans le gouvernement Fakhfakh et Fethi Touzri ancien chef de cabinet du gouvernement.

Le pays connait depuis plus de trois semaines une crise politique en rapport avec le dernier remaniement ministériel.

Le président de la République Kais Saied qui avait émis des réserves sur certains noms et dénoncé une violation des dispositions de la Constitution a refusé d’accueillir les ministres pour la prestation de serment.

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi avait annoncé lundi la révocation de cinq membres concernés par ce remaniement et leur remplacement à titre intérimaire par des ministres en exercice, en attendant le parachèvement des procédures.