Chiraz Laatiri annonce le lancement du mois du patrimoine 2020

“La Tunisie, ce petit pays, regorge de possibilités illimitées et d’une histoire culturelle exceptionnelle qui s’ajoute au patrimoine de l’Humanité”, a déclaré la ministre des Affaires Culturelles, Chiraz Laatiri, à l’occasion du lancement du mois du patrimoine 2020.

La Tunisie a pourtant eu “eu des manquements à exploiter cette force et en faire un vecteur d’attraction vers son patrimoine naturel et historique”, a estimé la ministre. “De gros défis se posent constamment à ce pays, ce qui commande la mise en place des stratégies pour développer nos acquis et la création de projets dans les secteurs non encore explorés”, dit-elle encore.

La ministre compte sur cette version virtuelle du mois du patrimoine, 18 avril-18 mai, qui “pourrait bien être un exercice pour intégrer l’univers numérique et faire de la Tunisie une destination quotidienne pour les divers secteurs d’activité et non uniquement saisonnière”.

Selon le même texte, cette nouvelle version du mois du patrimoine constitue ” une occasion pour célébrer notre identité tunisienne dans son authenticité, sa diversification et son renouveau, mais aussi un tournant dans notre conception de l’avenir ainsi que notre contribution éventuelle aux réalisations des générations précédentes “.

La déclaration insiste sur un pays qui est “un musée à ciel ouvert où chaque coin témoigne de notre mémoire collective et aux traditions reconnues dans la valorisation de ses monuments et le rayonnement de ses musées qui constituent des trésors d’envergure”.