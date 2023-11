Le succès de la 5ème édition du Salon du Chocolat et de la Pâtisserie, les 23,24 et 25 novembre, au siège de l’UTICA à Tunis ( Chocolat et ¨Pâtisserie Expo 2023), a retenu l’attention de quelques médias tunisiens dont le journal La Presse du dimanche 26 avril qui a relevé néanmoins la difficulté liée à la hausse des cours du cacao impactant l’investissement dans la filière

« Certains exposants, a écrit le journal, ont partagé leurs stratégies pour surmonter cette barrière, mettant en lumière l’importance de l’innovation. Beaucoup estiment que des solutions innovantes dans la production et le traitement du cacao peuvent rendre cette industrie plus accessible. C’est dans ce contexte de créativité que s’est déroulé un concours de pâtisserie captivant. Les jeunes chefs pâtissiers ont rivalisé d’ingéniosité pour impressionner un jury exigeant et des visiteurs avides de découvertes gustatives. Ce concours a mis en lumière le potentiel infini d’innovations dans le domaine, renforçant l’idée que la pâtisserie et le chocolat sont des arts en constante évolution. Le Salon Chocolat & Pâtisserie Expo 2023 a été bien plus qu’un simple rassemblement gourmand. C’était une célébration de la passion, de la créativité et de l’innovation dans le monde sucré de la pâtisserie et du chocolat.