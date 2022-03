Chômage des diplômés: A-t-on essayé l’insertion professionnelle?

Le nombre élevé des diplômés et l’inadaptation des filières universitaires au marché de l’emploi sont les principales causes de chômage pour les jeunes diplômés. Une problématique à laquelle va s’attaquer la troisième session du « Salon opération inverse » ou ce qu’on appelle «CORP City, prévue le 8 mars prochain.

La directrice du Centre d’orientation et de réinsertion professionnelle de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce, Amani Boubakr, a précisé que ce rendez-vous sera marqué par la participation de plus de 150 institutions et entreprises , et présentera environ 450 offres d’emploi, notant qu’il s’gira de créer des opportunités d’emploi supplémentaires.

La Chambre tuniso-allemande a lancé depuis 2015 la mise en œuvre du programme de réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi dans le but de faciliter leur insertion dans la vie professionnelle, a-t-elle souligné, notant à cet égard que de nombreux diplômes universitaires et spécialités ne correspondent pas aux exigences du marché du travail.

Cependant, la Chambre a réussi au cours des 5 dernières années à recycler environ 700 personnes, dont plus de 70% ont obtenu un emploi.

De son côté, Sabrine Asli, chargée de projet au Centre d’Orientation et de Réinsertion Professionnelle de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que le salon, qui sera également organisé en ligne sur la « CORP Event Platform », verra l’organisation de séminaires et de tables rondes sur les thèmes les plus liés au marché du travail, en présence de l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie et du ministre de l’Emploi, des représentants de la coopération allemande et des représentants des entreprises.

Le diplôme universitaire, seul, ne donne pas accès à un emploi !

Elle a, également, fait savoir que les diplômes universitaires ne sont pas la seule solution pour obtenir un emploi, soulignant l’importance de la réadaptation et du développement des compétences.

Les entreprises qui ont confirmé leur présence, que ce soit dans le salon ou via la plateforme numérique, sont actives dans les secteurs des médias, du commerce et de l’industrie, tandis que les emplois recherchés se situent dans les secteurs de la haute technologie, des médias, du commerce et de l’éducation, selon ses dires.

Il est à noter que le Centre d’orientation et de réinsertion professionnelle de la Chambre tuniso-allemande a formé plus de 245 personnes dans le secteur des médias depuis 2015, dont 73% ont réussi à obtenir un emploi, tandis que 76 personnes ont été formées aux métiers du tourisme, 95% d’entre eux ont pu s’intégrer dans la vie professionnelle….

Selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique, le taux de chômage au cours du troisième trimestre 2021 a atteint 18,4%.

Par ailleurs, les résultats de l’enquête nationale sur la population et l’emploi pour le troisième trimestre 2021 font état de 762,6 mille chômeurs sur la population active totale, contre 746,4 chômeurs enregistrés au cours du deuxième trio de 2021, soit une augmentation de 16 mille chômeurs.

En fait, le taux de chômage s’est aggravé chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 41,7% au cours du deuxième trimestre 2021 à 42,4% au cours du troisième trimestre de la même année.

Quant au taux de chômage des jeunes titulaires de diplômes universitaires, il a dépassé 30 % au cours du troisième trimestre 2020.