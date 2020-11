Temps partiellement, nuageux dans la plupart des régions avec des brumes locales et légères en zones basses des gouvernorats de l’Est. Le temps s’éclaircira dans les prochaines heures, avec des températures stationnaires, les maximales seront comprises entre 21 et 26 degrés et 19 degrés dans les hauteurs.Le vent soufflera plus fort la nuit, dans les zones côtières. La mer sera peu agitée à agitée, la nuit.

- Publicité-