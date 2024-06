Ciel partiellement nuageux et pluies éparses sur les régions Est

Ciel partiellement nuageux . Les nuages deviennent progressivement plus denses l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses. Les pluies concerneront localement les régions Est. Vent de secteur au nord et de secteur est dans le reste des régions. La vitesse du vent sera faible à modéré dans le nord et le centre et modéré à relativement fort près des cotes et au sud ou ils seront accompagnés de tourbillons de sable. Mer très agitée au nord et peu agitée dans le reste des cotes. Les températures maximales seront comprises généralement entre 30 et 36 °C au nord et au centre et au sud est et atteindront 27 degrès près des cotes et entre 38 et 43 au sud ouest avec vent de sirocco localement.

