Ciel partiellement voilé sur la plupart des régions.

Températures stables et les maximales seront comprises entre 24 et 29 C° et atteindront 32 C° dans l’extrême sud.

Un vent d’une vitesse de 50 km/h soufflera prés des côtes et la vigilance doit être de mise.

Mer agitée à très agitée sur les côtes nord.