Le ciel sera peu nuageux, lundi, sur l’ensemble de pays. La température est stationnaire avec des maximales variant entre 18 et 23 degrés sur les différentes régions, et ne dépassant pas les 15 degrés sur les hauteurs.Possibilité de chute de pluies éparses localement à Tabarka et Nefza.Le vent soufflera fort près de côtes avec une vitesse de 60 km/h. La mer sera très agitée au nord, et agitée à peu agitée ailleurs.

