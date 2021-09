Ciel partiellement nuageux et températures en hausse

Le ciel sera vendredi, partiellement, nuageux sur la plupart de régions, températures en hausse, puisque les maximales se situeront entre 30 et 35 degrés sur les régions côtières-est et entre 35 et 41 degrés sur le reste de régions avec localement, des coups de sirocco.Le vent soufflera du secteur nord relativement, fort avec une vitesse variant entre 30 et 50 km/h, près de côtes, et modérée à faible, à l’intérieur du pays.La mer sera très agitée au niveau de la région de Serrat et agitée ailleurs.

