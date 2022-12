Ciné Musée à Sousse: première tunisienne de la version restaurée du film « Viva la Muerte » de Fernando Arrabal

Dans le cadre de la célébration du centenaire du cinéma Tunisien (1922-2022), la ministre des affaires culturelles a assisté hier lundi à l’occasion de la manifestation « Ciné Musée » à Sousse à la première tunisienne de la projection de la version restaurée du film tuniso-français « Viva la Muerte » (Vive la mort) du célèbre réalisateur et dramaturge espagnol Fernando Arrabal.

Sorti en 1971, ce long métrage de fiction est une co-production tuniso-française ayant réuni dans la réalisation et la production notamment Férid Boughedir (premier assistant réalisateur), Mehdi Chaouech (acteur principal), Hassen Daldoul (producteur exécutif), Mohsen Marzouk (chef décorateur), Abdellatif Ben Ammar (réalisateur du making-off).. Le tournage s’est déroulé entièrement en Tunisie (Hergla, Bizerte et Menzel Bourguiba). Sa numérisation en 4K et sa restauration qui s’est achevée au mois de mars 2022 s’est faite dans le cadre d’un projet de coopération entre le ministère tunisien des Affaires culturelles et la Cinémathèque de Toulouse et ce en collaboration avec Fernando Arrabal et le soutien de l’association Ciné-Sud Patrimoine présidée par Mohamed Cahllouf, et qui oeuvre pour la recherche et le développement ainsi que la valorisation et la préservation du patrimoine audiovisuel à l’échelle nationale et internationale, notamment tunisien, arabe et africain.

Auparavant la ministre a pris connaissance de l’exposition documentaire « Centenaire du cinéma tunisien » qui se tient du 12 au 31 décembre 2022 et qui retrace à travers une sélection variée de photographies et de documents les différentes époques historiques et artistiques qu’a traversées le cinéma tunisien. Cette exposition regroupe un certain nombre de photographies prises en 1968 par l’Italien Carlo Fioretti, ancien assistant photo de Roberto Rossellini et dont les photos immortalisent des moments insolites d’une histoire lointaine du début du cinéma dans une Tunisie fraîchement indépendante, devenue destination privilégiée pour beaucoup de tournages européens.en voyage dans le passé des années 1960 ; un clin d’œil à Hergla, Sousse et Takrouna, plateaux de tournages prisés par des vétérans du cinéma mondial, pour ne citer quel’Italien Roberto Rossellini.

Pour rappel, la 7ème édition de la manifestation « Ciné-Musée » qui se tient du 11 au 13 décembre 2022 à Sousse coincide cette année avec le centenaire du premier film tunisien de fiction « Zohra » . Sorti dans les salles le 21 décembre 1922, « Zohra » est réalisé par Samama Chikli, le pionnier du cinéma tunisien.

