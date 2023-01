Cinéma: « Demain Sera Mieux » de Kais Chekir en avant-première nationale le 24 janvier au Colisée

Le groupement Goubantini a annoncé la sortie prochaine de sa nouvelle production « Demain Sera Mieux » (Sabbak el Khir), un film réalisé par Kais Chekir. L’avant-première nationale est prévue le mardi 24 janvier 2023 au cinéma Le Colisée, à Tunis, et la sortie en salles aura lieu le lendemain (mercredi 25 janvier).

Ce film est une comédie réalisée d’après un scénario de Zine El Abidine Mastouri, Kais Chekir, Ahmed Essid et Badis Essafi.

Kamel Touati et Lotfi Abdelli sont à l’affiche, en plus de Karim Gharbi et Racha Ben Maaouia.

Le casting réunit une pléiade d’acteurs et d’actrices dont Fatma Ben Saidane, Fathi Akkari, Kaouther Belhaj, Sofian Dahech, Abdelhamid Gyass, Jamel Madani, Ikram Azouz, Lotfi Bondka, Riadh Nahdi, Walid Ezzine, Mounira Zakraoui, Rim Ahed Hakim Belkahla et l’enfant Youssef Keblaoui. L’animateur Abderrazek Chebbi fera également son apparition dans cette comédie, la première dans un film.

- Publicité-