Cinq joueurs rejoignent le stage des Aigles de Carthage

Cinq nouveaux joueurs ont rejoint dimanche le lieu du stage de la sélection tunisienne de football préparatif pour les deux confrontations amicales prévues les 22 et 27 en France face respectivement aux Comores et au Brésil.

Ces joueurs sont Naim Sliti, Mohamed Drager, Mortadha Ben Ouannes, Montassar Talbi et Chaïm El Djebali.

Par ailleurs, dix joueurs sont attendus lundi, à savoir Omar Rekik, Hannibal Majbri, Hamza Mathlouthi, Seifeddine Jaziri, Aissa Aidouni, Elyès Sekhiri, Dylan Bronn, Issam Jebali, Anis Ben Slimane et Rami Kaaib.

A part Msakni, Sliti, Drager et Ben Ouannas qui se sont entrainés au lieu de résidence de l’équipe nationale, les autres joueurs ont effectué une séance d’entrainement au stade annexe de Radès qui a été consacrée au volet technico-tactique.

Le onze national effectuera lundi une deuxième séance à partir de 18h00 au stade annexe de Radès.

Rappelons que le sélectionneur national, Jalel Kadri, avait convoqué 29 joueurs pour prendre part aux deux confrontations amicales préparatives pour le Mondial-2022 au Qatar.

