CITROËN TUNISIE : DÉMONSTRATION LIVE DU VÉHICULE DE VOTRE CHOIX DEPUIS CHEZ VOUS !

Dans ce contexte de reprise, Aures Auto, distributeur officiel de Citroën en Tunisie, propose un nouveau service qui permettra aux clients de visiter le showroom, voir tous les détails de la voiture de leur choix, sans quitter leur bureau ou leur domicile tout en discutant avec un conseiller client !

Aures Auto propose un nouveau service digital qui permet une démonstration d’un modèle Citroën sur rendez-vous, avec un conseiller client, sans avoir à vous déplacer au showroom. Service disponible aux horaires d’ouverture du point de vente : du lundi au vendredi, de 8h à 14h.

Il suffit de visiter le nouveau site web www.citroentunisie.live, choisir votre modèle et envoyer votre demande ! Vous serez pris en charge par un conseiller client qui vous présentera le véhicule en détails comme si vous étiez au showroom.

Par la même occasion, vous pouvez profiter de prix exceptionnels avec des avantages client allant à 6000 dt. Les offres sont valables durant le mois de Mai sur des véhicules disponibles immédiatement.

Aures Auto met aussi à votre disposition un protocole sanitaire lors de la livraison de votre véhicule afin d’assurer votre sécurité et celle des agents.

Par ailleurs, Aures Auto vous propose d’autres outils pour vous aider à choisir votre modèle et créer votre dossier de financement, disponibles sur le site www.citroen.tn. En ligne, vous pouvez télécharger votre brochure, demander un devis ou prendre un rendez-vous d’essai véhicule*. Notre Call Centre répond aussi à vos demandes d’informations au 70 02 02 38 du lundi au vendredi de 9h à 15h et le samedi de 9h à 13h.

Vous préférez venir au showroom ? Citroën Tunisie vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 14h. Pour assurer votre sécurité et celle des collaborateurs, munissez-vous de votre bavette en point de vente. Le protocole sanitaire recommandé par le groupe PSA a été déployé au niveau de l’ensemble des succursales pour vous assurer une visite en toute confiance et sérénité.

*sous réserve de permis de circulation

