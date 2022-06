Classement FIFA: La Tunisie gagne cinq places et se retrouve 30e mondiale, 2e en Afrique

La sélection nationale de football a fait un bond de cinq places au classement mondial de la FIFA des sélection publié ce jeudi.

35e au mois de mars dernier, la Tunisie se hisse aujourd’hui au 30e rang mondial et à la 3e place à l’échelle du continent après le Sénégal (18e) et le Maroc (22e).

Elle devance, également, le Nigéria (31e et le Cameroun (38e).

En haut du classement, le Brésil qui avait détrôné la Belgique en mars, surplombe toujours le ranking mondial la Belgique, l’Argentine, la France et l’Angleterre.

