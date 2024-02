Classement Fifa : la Tunisie perd 13 places (41e)

La sélection tunisienne de football a perdu 13 places mondiales pour devenir 41e dans le classement FIFA du mois de février, publié jeudi par l’instance internationale sur son site officiel.

Ce recul est expliqué par les résultats peu satisfaisants des Aigles de Carthage lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023+1) et leur sortie prématurée dès le premier tour de la compétition organisée par la Côte d’Ivoire.

Au niveau continental, la Tunisie a également regressé passant de la 3e à la 6e position derrière le Maroc (12e, +1), le Sénégal (17e, +3), le Nigeria, inaliste de la CAN (28e, +14), l’Egypte (36e, -3) et la Côte d’Ivoire, sacrée championne d’Afrique (39e, +10).

Le Top 10 du clasement mondial est resté inchangé avec toujours l’Argentine en tête devant la France (2e) et l’Angleterre (3e).

Classement du top 10 mondial :

Argentine 1855 France 1845 Angleterre 1800 Belgique 1798 Brésil 1784 Pays-Bas 1745 Portugal 1745 Espagne 1732 Italie 1718 Croatie 1717 Classement du Top 10 africain : Maroc (12e mondial) Sénégal (17e) Nigeria (28e) Egypte (36e) Côte d’Ivoire (39e) Tunisie (41e) Algérie (43e) Mali (47e) Cameroun (51e)

10.Afrique du Sud (58e)