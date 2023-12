Classement Fifa : la Tunisie termine l’année 2023 à la 28e place

La sélection tunisienne de football a terminé l’année 2023 à la 28e place au classement mondial de la FIFA du mois de décembre, publié jeudi par l’instance internationale sur son site officiel.

La sélection tunisienne qui conserve sa place mondiale du mois dernier, a également gardé son troisième rang sur le plan continental et la 2e position au niveau arabe, derrière le Maroc (13e) et le Sénégal (20e) et devant l’Algérie (30e) et l’Egypte (33e).

En haut du classement mondial, l’Argentine championne du monde 2022 au Qatar, conserve son avance sur la France (2e).

En revanche, l’écart se creuse entre les Bleus et leur poursuivant direct, l’Angleterre (3e).

La Belgique (4e) garde son rang, mais voit le Brésil (5e) revenir et frapper à la porte du Top 4.

Aucun changement pour les autres sélections au Top 10 mondial.

Seuls onze matchs ont été disputés depuis la publication du dernier classement en novembre 2023. Neuf de ces rencontres concernaient des équipes de la zone OFC engagées dans les Jeux pacifiques. Les deux autres ont impliqué la Colombie qui a affronté le Venezuela puis le Mexique en amical.

Le prochain classement mondial de la Fifa sera publié le 15 février 2024.

