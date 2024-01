Classement WTA : Ons Jabeur conserve sa 6e place

La Tunisienne Ons Jabeur a conservé sa 6e place au classement WTA des joueuses mondiales de tennis, publié lundi.

Le Top 10 du classement a enregistré l’accession de la Kazakhe Elena Rybakina, vainqueure du tournoi WTA 500 de Brisbane dimanche, à la troisième place du podium aux dépens de l’Américaine Coco Gauff (4e).

Jabeur qui s’appête à disputer l’Open d’Australie, premier tournoi de Grand Chelem de l’année prévu du 14 au 28 janvier, n’a pas pris part au tournoi de Brisbane et ne participera pas non plus à celui d’Adelaïde.

Voici le classement des 10 premières joueuses :

Iga Swiatek (POL) 9880 pts Aryna Sabalenka (BLR) 8905 Elena Rybakina (KAZ) 6811 (+1) Cori Gauff (USA) 6660 (-1) Jessica Pegula (USA) 5905 Ons Jabeur (TUN) 4076 Marketa Vondrousova (CZE) 3966 Maria Sakkari (GRE) 3770 Karolina Muchova (CZE) 3590 Barbora Krejcikova (CZE) 2945

