Classement WTA : Ons Jabeur, toujours 6e, la Kazakhe Rybakina gagne une place

La Tunisienne Ons Jabeur (6e mondiale) s’est maintenue en 6e position du TOP 10 mondial, selon le classement WTA publié lundi.

Jabeur avait été éliminée, vendredi dernier, du tournoi d’Abu Dhabi WTA 500 après sa défaite en quarts devant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en deux sets (6-3, 6-4).

La tunisienne participera cette semaine au tournoi WTA 1000 de Doha. Elle entrera en lice à partir des huitièmes de finale où elle affrontera l’Ukrainienne Lesya Tsurenko (37e) demain mardi.

Dans le top 10, la Kazakhe Elena Rybakina, qui a remporté ce week-end le tournoi 500 d’Abou Dhabi, a pris la 4e place du classement WTA publié lundi, toujours dominé par Iga Swiatek.

Rybakina a battu aisément dimanche la Russe Daria Kasatkina (13e), 6-1,

6-4 et s’est offert ainsi le septième titre de sa carrière, le deuxième de l’année après Brisbane.

Dans le Top 20, Kasatkina dépasse d’une place la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. Plus bas dans le classement, la Tchèque et ancienne N.1 Karolina Pliskova, qui a remporté son 17e trophée sur le circuit à Cluj-Napoca, gagne 19 places (59e).

La saison se poursuit cette semaine avec le tournoi WTA 1000 de Doha.

1. Iga Swiatek (POL) 9770 pts 2. Aryna Sabalenka (BLR) 8905 3. Cori Gauff (USA) 7200 4. Elena Rybakina (KAZ) 6088 (+1) 5. Jessica Pegula (USA) 5705 (-1) 6. Ons Jabeur (TUN) 4183 7. Qinwen Zheng (CHN) 3766 8. Markéta Vondrousová (CZE) 3736 9. Maria Sakkari (GRE) 3630 10. Karolina Muchov (CZE) 3520