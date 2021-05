Le climat sera estival ce dimanche, avec des températures en légère hausse. Les maximales varieront entre 25 et 30 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 32 et 37 degrés dans le reste des régions, atteignant 41 degrés à l’extrême sud.

Des vents généralement modérés, souffleront à une vitesse de 40 km/h près des côtes et au sud où ils susciteront des tourbillons de sable. La mer sera agitée et le ciel sera partiellement nuageux, sur la plupart des régions.