Clôture du 52e Festival international du Sahara de Douz

Des milliers de personnes ont été présentes à la clôture de la 52e édition du Festival international du Sahara de Douz, sur la place Hanich au sud de la ville de Douz, au gouvernorat de Kébili.

Cette édition organisée du 19 au 22 décembre a été placée sous le thème “la beauté du Sahara et la richesse du patrimoine”. Le festival a pris fin en présence de Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires Culturelles qui a constaté “le nombre croissant des manifestations culturelles dans la région.

Le ministre a affirmé le soutien de son département à ce genre d’événements qui “aideraient à créer une dynamique économique positive”, a t-il estimé. Il a aussi mentionné l’importance du Festival international du Sahara de Douz, devenu un rendez-vous annuel assez fréquenté par les familles, surtout qu’il coïncide avec les vacances scolaires d’hiver.

Zinelabidine a relevé “le manque de mécénat privé dans le secteur culturel, disant que l’Etat assume seul le financement de la plupart des manifestations culturelles”. Il a fait le point sur la stratégie publique dans la gestion des manifestations à travers “la formation des entrepreneurs culturels” pour les membres de la société civile active dans le secteur culturel.

Dans le cadre du budget complémentaire au titre de l’année 2019, près de 200 mille dinars ont été alloués aux manifestations culturelles dans la région, a fait savoir le ministre. Il compte sur la contribution de la société civile et les compétences de la région pour travailler sur le dossier de candidature de Douz afin d’intégrer la liste du patrimoine immatériel arabe et mondial. Il a aussi rappelé les efforts de l’Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (Alecso) et l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (Isesco) dans la préservation de ce genre de patrimoine immatériel.

Dans la matinée, le ministre des Affaires Culturelles a assisté à la remise du palmarès du concours de la poésie bédouine et s’est rendu à la 11e édition de la Foire de l’artisanat, organisée sur la place du musée du Sahara de Douz.

La cérémonie de clôture a été marquée par un spectacle grandiose qui met en valeur le mode de vie bédouin et les traditions ancestrales encore pratiquées par les habitants du Sahara en Tunisie. Des tableaux chorégraphiques autour du chant bédouin et les fêtes de mariage au Sahara ont été présentés, en plus des démonstrations sur la pratique de la chasse avec le lévrier et le mode de déplacement des sahraouis qui optent souvent pour le dromadaire.

Faty

Cette édition 2019 ouverte jeudi dernier sur la place du marché de l’artisanat, au centre ville de Douz, a été marquée par des performances de troupes folkloriques de divers pays du monde.

Dans une déclaration au correspondant de TAP dans la région, Sami Belhaj, directeur du festival a présenté les grandes lignes de cette édition 2019 placée sous le thème “la beauté du Sahara et la richesse du patrimoine”.

prévoit un spectacle grandiose, pour la cérémonie d’ouverture et celle de clôture, autour des pratiques ancestrales des bédouins dont

Vingt poètes de divers pays, prennent part à cette édition, à l’instar de Mohamed Chwaya (Algérie), Zaid Sallami (Irak), Zidane Mohamed Lakdhar (Libye) et Tahar Ltoufa, Nacer Chaieb et Ayoub Lassoued (Tunisie). Une compétition de la poésie bédouine se tient, pour la première fois, en présence de poètes tunisiens , comme Mounir Letifi, Hassine Zamzmi, Mohamed Zabai, Ridha Abdellatif et Ali Derbal.

En plus d’une foire dédiée aux produits d’artisanat et les soirées musicales, le festivaliers ont l’occasion d’assister à des défilés au cours desquels les participants feront une simulation de la cérémonie de mariage chez les Mrazigs. Le festival prévoit également une exposition documentaire (“le dromadaire, patrimoine et identité”) et un symposium international (“l’enfant , le sahara et la montagne”).

Le directeur du festival a évoqué des contraintes notamment financières qui n’ont pourtant pas empêché la présence, pour la première fois, de plus de 20 pays, citant les Etats-Unis, le Japon, la Suède et la Turquie.