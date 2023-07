CMF: Les sociétés UADH, GIF FILTER, AMS ET ELECTROSTAR soumises à une OPR

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a décidé, mercredi, de soumettre les personnes qui contrôlent les sociétés UADH, GIF FILTER, AMS et ELECTROSTAR à une Offre Publique de Retrait (OPR), et ce, en application des dispositions de l’article 175 bis du Règlement Général de la Bourse. Ainsi, l’article 175 bis stipule que le CMF peut soumettre les personnes qui contrôlent une société dont les titres sont admis à la cote ou négociés sur le marché hors-cote, à une OPR lorsque la société n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis des porteurs de ses valeurs mobilières, du marché et des tiers. De ce fait, le CMF a décidé de suspendre la cotation des titres de ces sociétés les 6 et 7 juillet 2023, et ensuite de la reprendre le 10 juillet 2023, date à partir de laquelle débutera l’OPR, laquelle durera jusqu’au 11 septembre 2023.

Les OPR seront lancées selon les conditions suivantes :-UADH : prix unitaire (0,350 D) et les titres concernés (10 181 920)-GIF FILTER : prix unitaire (0,400 D) et les titres concernés (3 588 843).-AMS : prix unitaire (0,850 D) et les titres concernés(2 354 265).-ELECTROSTAR : prix unitaire (0,360 D) et les titres concernés (1 266 951).

Au cours des trois dernières années, la situation des sociétés cotées susmentionnées a représenté un risque croissant pour les intérêts des actionnaires, en raison du non respect répété de l’obligation de procéder à des communications financières, imposée par les lois et réglementations en vigueur, selon le CMF.

